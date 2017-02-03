Nurgül Yeşilçay, dün Eminönü'nde tanınmamak için şapka ve gözlük taktı. Kimsenin tanımadığı ünlü oyuncu "Eminönü'nde dolaştım kimseler duymasın" notuyla fotoğraf paylaştı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Eminönü'nde rahatça gezip alışveriş yapabilmek için şapka ve gözlük takarak tanınmamaya çalıştı.Yeşilçay öyle bir kamufle oldu ki kimsenin ruhu duymadı. Instagram hesabından da fotoğraf paylaşan Yeşilçay, "Eminönü'nde dolaştım kimseler duymasın" notunu düştü.