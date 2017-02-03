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3 Şubat 2017

Nurgül Yeşilçay, şapka ve gözlük takıp Eminönü'nde dolaştı!

nurgül yeşilçay
Nurgül Yeşilçay, dün Eminönü'nde tanınmamak için şapka ve gözlük taktı. Kimsenin tanımadığı ünlü oyuncu "Eminönü'nde dolaştım kimseler duymasın" notuyla fotoğraf paylaştı
Nurgül Yeşilçay, şapka ve gözlük takıp Eminönü'nde dolaştı! Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Eminönü'nde rahatça gezip alışveriş yapabilmek için şapka ve gözlük takarak tanınmamaya çalıştı.

KİMSE FARK ETMEDİ
Yeşilçay öyle bir kamufle oldu ki kimsenin ruhu duymadı. Instagram hesabından da fotoğraf paylaşan Yeşilçay, "Eminönü'nde dolaştım kimseler duymasın" notunu düştü.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı:

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