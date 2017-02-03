Helin Avşar, Anayasa değişiklik referandumunda rengini belli etti

Bir magazin programında yorumculuk yapan Helin Avşar, Anayasa değişikliğine dair yapılacak olan referandumda rengini belli etti.Avşar, Instagram hesabından “Evet’li Cumalar… Cumamız mübarek olsun” yazılı notun fotoğrafını paylaştı. Ancak Helin Avşar, ‘Evet’li paylaşımı sabah saatlerinde yapmasının ardından 30 dakika sonra kaldırıp saatler ilerledikten sonra tekrar paylaştı.Helin Avşar, paylaşımında samimi değilmişçesine, kimsenin anlam veremediği bir şekilde ilerleyen saatlerde paylaşımını tekrar kaldırdı.