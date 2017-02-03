Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Barbaros Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edildikten sonra gözaltına alınan ve İstanbul'da linç girişimine maruz kalan modacı ve aktivist Barbaros Şansal, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştı.