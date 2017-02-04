Damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi ve yıldırım nikahıyla evlendiği Çağrı, Esra Erol'un programında birbirlerine girdi

ATV ekranlarında yayınlanan izdivaç programının dün yayınlanan bölümüne daha önce damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi ve yıldırım nikahıyla evlendiği Çağrı'nın tartışmaları damga vurdu.Çağrı, geçmişine rest çekerek Sevgi'yle evlendiğini ancak şu an anlaşamadıklarını dile getirerek hatanın kendisinde olduğunu dile getirdi.Sevgi ise 15 gündür ayrı yaşadıklarını ve moralinin oldukça bozuk olduğunu açıkladı.İkili arasındaki tartışma büyüyünce Sevgi ağlayarak stüdyoyu terk etti