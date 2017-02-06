Ciner Medya Grubu'nda üst düzey bir atama gerçekleşti. İşte Dijital Yayınlar Genel Müdürü olan isim...

Ciner Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mahmut Kurşun oldu.Ciner Medya Grubu'nda Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapan Kurşun'un Kurşun'un Dijital Genel Yayınlar Müdürü olarak atandığı Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ tarafından çalışanlara gönderilen atama maili ile duyuruldu.TÜM BİRİMLEREGrubumuzda Ciner Bilgi Grubu Başkanı olarak görevini sürdürmekte olan Sn. Dr. Mahmut Kurşun, mevcut görevine ek olarak Ciner Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.Sn.Mahmut Kurşun, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden lisans, Endüstri Mühendisliği’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 1997-2003 yılları arası Park Holding Proje Finans Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2003-2007 yılları arasında Sabah ve ATV grubunda çalışmıştır. Halen grubumuzda Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2015 başından beri IAB Türkiye Başkanı ve IAB Avrupa Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.Kendisine yeni görevinde başarılarının devamını dilerim.M. Kenan TEKDAĞYönetim Kurulu Başkanı