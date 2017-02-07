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7 Şubat 2017

İlber Ortaylı bu kez "seyyah" oldu anlattı, ünlüler o kitabı paylaştı!

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Orta Asya’dan Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya 50 yıldır gezen bir “seyyah
İlber Ortaylı bu kez "seyyah" oldu anlattı, ünlüler o kitabı paylaştı! İlber Ortaylı yalnız tarihçiliğimizin büyük bir ismi değil aynı zamanda küçük bir bavul ve rehber kitaplarıyla Orta Asya’dan Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya 50 yıldır gezen bir “seyyah.

Bugünlerde ünlülerin elinden bırakamadığı kitabı raflarda yerini aldı. "İlber Ortaylı Seyahatnamesi"nin müdavimleri arasında Cem Yılmaz'dan Arda Turan'a, Gülse Birsel'e birçok ünlü var. İlber Ortaylı’nın Ürdün, İsrail, İran, Rusya, Bosna, İtalya, İspanya, Sırbistan, Macaristan, Portekiz, İsveç gibi birçok ülkeye dair bilinmeyenleri anlattığı kitabı imzaladığı ünlüler sosyal medya hesaplarından İlber Ortaylı’ya mesaj gönderdiler..

İşte o mesajlar:





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