Orta Asya’dan Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya 50 yıldır gezen bir “seyyah

İlber Ortaylı yalnız tarihçiliğimizin büyük bir ismi değil aynı zamanda küçük bir bavul ve rehber kitaplarıyla Orta Asya’dan Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya 50 yıldır gezen bir “seyyah.Bugünlerde ünlülerin elinden bırakamadığı kitabı raflarda yerini aldı. "İlber Ortaylı Seyahatnamesi"nin müdavimleri arasında Cem Yılmaz'dan Arda Turan'a, Gülse Birsel'e birçok ünlü var. İlber Ortaylı’nın Ürdün, İsrail, İran, Rusya, Bosna, İtalya, İspanya, Sırbistan, Macaristan, Portekiz, İsveç gibi birçok ülkeye dair bilinmeyenleri anlattığı kitabı imzaladığı ünlüler sosyal medya hesaplarından İlber Ortaylı’ya mesaj gönderdiler..