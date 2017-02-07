Dünya genelindeki tüm ünlüler sosyal medya hesaplarını kazanç yeri haline getirirken Türkiye'deki ünlüler de aynı yolda ilerliyor

Ünlü, ünsüz pek çok kişi için sosyal medya gelir kaynağı oldu. Twitter, Instagram ve Facebook fenomenleri, ürün tanıtarak veya satış yaparak ayda milyonlar kazanıyor.Bazı bloggerlar tek bir paylaşımdan onbinlerce dolar alıyor. Bilinirliğine göre tanıtım tarifesi değişiyor. Takipçi sayısı fazla olanın paylaşım ücreti de yüksek oluyor. Bu konuda ABD ve Avrupa'daki ünlüler başı çekiyor.ABD'deki son yılların en popüler top modelleri Kendall Jenner ve Gigi Hadid, Instagram'daki bir paylaşımları için 125- 300 bin dolar arasında para kazanıyor. Türkiye'de de bu konuda başı Demet Akalın, Burcu Esmersoy, Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Işıl Rençber gibi ünlü isimler başı çekiyor.Paylaşım ücretinde rekoru ise 20 bin liralık tanıtım ücreti ile Demet Akalın elinde bulunduruyor. Paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olan isimler de zaman içinde büyük paralar kazanabiliyor.