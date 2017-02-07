Saltanatın kaldırılmasının ardından Türkiye’den sürgün edilen Osmanlı Hanedanı’na yönelik kin ve nefret söylemleri Medya Kritik Programı’nda masaya yatırıldı.

Türkiye Gazetesi köşe yazarı Fuat Uğur, ailenin son üyelerinden Nilhan Osmanoğlu’na sadece referandumda “Evet” diyeceği için acımasızca ve çirkin sözlerle saldırıldığını söyledi. Uğur, “Nasıl bir nefrettir bu? Oysa bu aile en zor günlerinde bile Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Atatürk’e tek kötü kelime etmemiştir. Bunu Murat Bardakçı dahil tüm yazarlar söylemektedir” dedi.Osmanlı ailesinin bir asırdır elem ve keder içinde yaşadığını belirten gazeteci-yazar Cem Küçük ise, Osmanlı Hanedanı’nın ülkeden gitmediğini, kovulduklarını söyledi. Hanedanın madalyalarını satarak geçinmeye çalıştığını ve çok zor günler geçirdiğini kaydeden Küçük, “Ailenin bir- iki yaşlarında bebekleri açlıktan öldü. Yine de bu ülkeye yönelik tek kötü laf etmediler. Osmanlı Hanedanı’na laf eden Gülse Birsel gibiler alçaktır” dedi.