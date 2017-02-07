7 Şubat 2017

Murat Yıldırım'ın performansı yerden yere vuruldu! (VİDEO)

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın "Kim Milyoner Olmak İster"deki sunuculuk performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından yerden yere vuruldu.