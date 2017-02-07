Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın "Kim Milyoner Olmak İster"deki sunuculuk performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından yerden yere vuruldu.
Kenan Işık'la efsaneleşen "Kim Milyoner Olmak İster"in sunuculuğunu Selçuk Yöntem'den devralan Murat Yıldırım ilk performansıyla seyircinin karşısına çıktı. Ancak Yıldırım'ın ilk performansı performansı sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.
PERFORMANSI YERDEN YERE VURULDU
Yarışmanın yayına girmesinin ardından henüz dakikalar geçmişken sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden Murat Yıldırım'ın performansını yerden yere vurmaya başladı.
ÖNCE BİRİNCİ SIRAYA OTURDU, SONRA LİSTEDEN ÇIKTI
TT listesinde birinci sıraya oturan Murat Yıldırım ismi, olumsuz yorumların artmasıyla bir anda listeden çıkarıldı.
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