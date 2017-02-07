Tv yıldızı Kim Kardashian, ikinci çocuktan sonra verdiği 27 kilonun sırrını açıkladı

Oğlu Saint West'i kucağına aldıktan sonra 27 kilo veren Kardashian, 60 kiloya inmek için çok sıkı çalıştığını söyledi. 35 yaşındaki ünlü isim, vücudunu eski haline geri getirebilmek için ise Atkins diyeti uyguladığını yani karbonhidratı olabildiğince azalttığını belirtti.“Çocuğu olan herkesin de bileceği gibi vücudu eski haline sokmak, kararlılık ve hem zihinsel hem fiziksel bir güç gerektiriyor” diyen Kardashian, her sabah saat 6'da antrenörünün onu çalıştırdığını dile getirerek, gün içerisinde neler yediğini şu şekilde açıkladı:Kahvaltı: Çırpılmış yumurta ve hindi sosis, yanında az yağlı peynir ve taze meyveli yoğurt. Ara Öğün: Bitter çikolata ve fındık barı Öğle Yemeği: Ispanaklı ızgara tavuk ve peynirli sos Ara Öğün: Yarım havuç ve 4 kaşık humus Akşam Yemeği: Yeşil fasulyeli ve kekikli balıkKahvaltı: Tavuk sosis, domates sos ve peynir ile sotelenmiş karnabaharAra Öğün: Yarım elma ve 50 gr cheddar peyniriÖğlen Yemeği: Domatesli, turşulu ve soğanlı hindi burgerAra Öğün: Atkin Bitter çikolata barıAkşam yemeği: Bir kaşık pilav ile kuşkonmazlı tavukKahvaltı: Haşlanmış yumurta, peynir ve bir kaşık bal Ara öğün: Vanilyalı Frappe Öğle yemeği: Baharatlı tavuklu noodle Ara öğün: Atkin Vanilyalı bar Akşam yemeği: Haşlanmış tavuk, karnabahar ve peynirKim Kardashian düzenli egzersiz ve bu diyet listesi ile 6 ay gibi bir sürede 27 kilo zayıfladı.