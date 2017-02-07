Hava kirliliği ile boğuşan Çin'de, bir şirket 'Dikey Orman' adı verilen, yüzlerce ağacı içinde barındıran kulelerin yapımına başladı. Gelecek yıllarda şehrin bu kulelerle kaplanması bekleniyor

Çin'de boydan boya ağaçlarla kaplı iki binanın yapımı resmen başladı. Yılda 25 tona yakın karbondiyoksit salınımını engelleyecek binalar ile Çin'deki hava kirliliği sorununun çözümü hedefleniyor. Uzmanlar ise, "Geleceğin mimari yapıları" yorumunu yapıyor.Nanjing'e inşa edilen binalar, yüzlerce ağacı içinde barındıracak. Sulanarak büyümeye devam edecek doğal ağaçlar ile şehirde hızla yükselen karbondiyoksit seviyesine çözüm getirmek amaçlanıyor. Binaların yılda 25 tona yakın karbondiyoksit salınımını engellemesi bekleniyor.180 metrelik uzun kulede, yeşil mimariye katkı verecek bir mimarlık okulu ve müze olacak. Daha kısa olan kule ise hotel olarak kullanılacak.Nanjing kulelerinin 2018'te tamamlanması bekleniyor. Ayrıca kuleler Asya'daki ilk 'dikey orman' kuleler olacak. Bu kulelerin bir örneği, daha önceden İtalya ve İsviçre'de görülmüştü.Projenin başındaki şirket Çin'in birçok şehrine bu kulelerden yapmayı planlıyor. Uzmanlar, dikey orman adı verilen bu yapıların gelecekte yer tutacağını, çevre-bilinçli mimari yapıların artacağını öngörüyor.