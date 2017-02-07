Ayvalık Tabiat Parkı'nın imara açılmasına Hülya Avşar, konuyla ilgili haberin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak Ayvalık halkına destek oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ayvalık genelinde 2 yıl önce başlattığı SİT yeniden değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. Çalışma sonucunda Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın büyük bölümüyle Cennet Tepesi sırtlarının imara açılması ön görülüyor. Bakanlığın çalışması Ayvalık halkı tarafından büyük tepki topladı.Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Ayvalık halkının tepkisini çeken çalışmaya Instagram hesabından destek oldu. Sözcü Gazetesi'nde konuyla ilgili Saygı Öztürk imzalı bir haberin fotoğrafını çeken Avşar Kızı, haberin yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından yorumlara kapatarak paylaştı.Kaynak: Haberler.com / Mehmet Kerem Hançer