FOX TV'de ekrana gelen Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisi final kararı aldı.

FOX TV'de Perşembe günü ekrana gelen Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisi final kararı aldı. İddialara göre dizinin final kararı almasına iki farklı sebep gösteriliyor. Birincisi, kanal yönetimi ile yapım firması tarafından dizinin devamı için sözleşme yenilenmemesi. İkinci iddia ise kanal yönetiminin rayting sonuçlarından memnun kalmaması. Dizi final bölümü ile 09 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de ekrana veda edecek.Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisi ile FOX TV'nin son 10 gün içinde yapmış olduğu 3. final olacak. Kanal, geçtiğimiz hafta 30 Ocak Pazartesi günü Bana Sevmeyi Anlat dizisinin final bölümünü yayınladı, 07 Şubat Salı günü En İyi Ben Söylerim yarışmasının sezon finali ekrana geldi ve 09 Şubat Perşembe günü Umuda Kelepçe Vurulmaz final bölümü ile ekrana veda edecek. FOX TV büyük bir yenilik içinde. Cuma günleri ekrana gelen dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem- IV Murat Salı günleri yayınına devam edecek.Yerine geçtiğimiz hafta drama türünde Dayan Yüreğim dizisi ilk bölümü ile yayın hayatına başladı. Kanalın yayına girmeyi bekleyen üç yeni dizisi daha var. Kırlangıç Fırtınası, Çoban Yıldızı ve Savaşçı. Bu dizilerden hangilerinin final yapan dizilerden boşalan Pazartesi ve Perşembe günlerine geçeceği ise merak konusu.