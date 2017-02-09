Polonyalı model Joanna Krupa, sosyal medyadan rahatlamak için uyguladığı ritüeli paylaştı

Sosyal medya hesabında cesur fotoğraf ve videolara yer veren Joanna Krupa, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.Günün sonunda yoğun temponun stresinden kurtulmak üzere banyoya giren 37 yaşındaki güzel, takipçilerinin dikkatini sudaki baloncuklara çevirmelerini istedi.Ünlü model, İnstagram paylaşımına, "Herkes baloncukları görüyor mu? Hayat, değiştiremeyeceğiniz şeyler için endişelenmek adına gerçekten çok kısa" notunu yazdı.