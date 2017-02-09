Ebru Şallı, çocuklarının kendisine yasak koydurttuğunu açıkladı

İzmir Moda Haftası'nda kendisi için tasarlanan kıyafeti tanıtan Ebru Şallı, çocukları ile ilişkisini anlattı.Ebru Şallı, bu yıl 11'nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na katıldı. Ünlü model, çocukları Beren ve Pars'la ilgili TV8 mikrofonlarına çok özel açıklamalar yaptı.Çocuklarına karne hediyesi olarak kalem aldığını belirten Şallı, "Ben öyle büyük hediyeler almıyorum. Çocuklarıma çok paralar harcamıyorum" dedi.Çocuklarına teknolojik ürünler almayı tercih etmediğini dile getiren Ebru Şallı, "Hepimizin elinde tabletler, telefonlar var. Maile bakıyorsun, sosyal medyaya bakıyorsun, yazışıyorsun. Çocuklara da engel olmak zor ama sınırlandırıyorum. Okul olduğunda zaten vakitleri yok. Büyüğün küçüğüne göre daha fazla vakti var. Büyüğü zaten 13 yaşına giriyor. Bir havalarda. Resmini koydurtmuyor falan, yasak. Onun kişisel, özel hayatına müdahele yok. Bir resim koydum neler geldi başıma? Büyük olduğu için arkadaşları sorular soruyor, bir şey oluyor. Artık internet çağı her şeyi öğrenebiliyor. O yüzden pek hoşlanmıyor. Ünlülük kötü bir şey, sen niye ünlüsün diyor" şeklinde konuştu.(Acunn.com)