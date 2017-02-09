Monica Bellucci GQ dergisine çok cesur pozlar verdi

İtalyan asıllı oyuncu Monica Bellucci, güzellik konusunda çarpıcı bir açıklamada bulundu. GQ dergisine cesur pozlar veren 53 yaşındaki yıldız, bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.Ünlü erkek dergisi GQ’nun şubat sayısının kapağı olan Monica Bellucci, fotoğrafçı Terry Richardson'ın objektifinin karşsııan geçti. 53 yaşında olmasına rağmen hala güzel ve seksi görünen İtalyan oyuncu, tabir yerindeyse 18’lik genç kızlara taş çıkardı.Retro bir havanın yaratıldığı çekimlerde Bellucci’nin cazibesi öne çıkarıldı. ünlü isim, Alberta Ferretti ipek bir gömlek, Cadolle marka şeffaf bir büstiyerle poz verdi.Monica Bellucci, röportajda güzelliğin gençlikle alakalı olmadığını, aksine büyüdükçe içimizin de değiştiğini ve bunun bizi daha güzel yaptığını vurguladı.