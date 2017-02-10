TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı, sempatik yarışmacılardan Big Boy'a 'Seninle ilgili çok farklı bir projem var' diyerek kameralar önünde iş teklif etti

'O Ses Türkiye' yarışmasında 'Big Boy' olarak bilinen Menduh Kızılkaya ile Acun Ilıcalı arasında komik bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, kameralar önünde büyük bir sürprize imza atarak "Seninle ilgili farklı bir projem var" diyerek yarışmacısına iş teklifinde bulundu.Bu diyaloğun ardından 'Big Boy' konuyu Survivor'a getirerek "Bu sene çok zor ağabey, çok üzülüyorum çocuklara" dedi.Acun Ilıcalı, bu sene gerçekten zor kaybeden geriliyor, kazanan geriliyor Eser ayrı geriliyor diyerek gönüllüler takımından Eser West'in açlıktan bayılma anlarını hatırlattı.O Ses Türkiye yarışmcısının jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz da sohbete dahil oldu. Özoğuz: Ben çok iddialı bir şey söyleyeceğim, bu sene ki Survivor geçen sene yapılan Survivor All Star'dan daha heyecanlı.Acun Ilıcalı Survivor'dan bahsedince konu gönüllüler yarışmacılarından Erdi'ye geldi. Ilıcalı: Erdi ve göbeği çok iyi diyerek herkesi güldürdü.Acun Ilıcalı, Survivor'da en çok desteklenen yarışmacıyı tespit edebilmek için O Ses Türkiye yarışmasına gelen stüdyodaki izleyicilerle mini bir anket yaptı. Ilıcalı: Ünlülerden, Serhat Akın, Furkan Kızılay, İlhan Mansız, Adem Kılıççı, Sema; gönüllülerden ise, Eser West, Erdi, Gökhan Ogeday isimlerini saydı. Salondan Eser ve İlhan Mansız'ın isimleri ön plana çıktı.Acun Ilıcalı, Murat Boz'a dönerek "Geçen sene gelmedin bu sene seni Survivor'a bekliyoruz deyince, Boz teklifi kabul ederek Survivor'a ziyarette bulunacağını açıkladı. Hadise de O Ses Türkiye bitsin, kazanırsam yarışmacımla geliyorum" dedi.O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Murat Boz, Survivor'ın gönüllüler yarışmacılarından Erdi'nin taklidini yaptı, salon kahkahaya boğuldu.