Kanal D, referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci ile yollarını ayırdı

Kanal D, sosyal medyadan ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda neden ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci’nin iş akdini feshetti.Twitter hesabı üzerinden maddeler halinde neden HAYIR diyeceğini açıklayan Değirmenci, “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!” demişti.İrfan Değirmenci’nin bu açıklaması sonrası Doğan Medya Grubu’ndan yazılı bir metin yayınlandı ve İrfan Değirmenci’nin ‘tarafsızlık’ ilkesini ihlal ederek ‘taraf’ olduğu yazıldı.Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir.Yayın İlkeleri'mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur.Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları.Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor.Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık.Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur.Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.