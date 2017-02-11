Kanal D'nin İrfan Değirmenci'nin işine son vermesiyle ilgili CHP kanadından açıklama geldi.

Kanal D'nin referandumda "hayır" kararını açıkladığı için haber spikeri İrfan Değirmenci'nin işine son vermesiyle ilgili CHP'den ilk açıklama yapıldı.CHP milletvekili Barış Yarkadaş söz konusu kararla ilgili "Bugün, hayır dediğiniz için işine son verilen sen ve ekibin, bu ülkede yaratılmak istenen korku iklimi karşısında adeta bir Anka kuşu olacaksınız. Yalnız değilsiniz; güçlü gibi görünüp yalnız olanlar, sizden korkan ve ekmeğinizi elinizden alanlardır. Medya tarihine altın harflerle geçtiniz. Işığınız, karanlığı yırtarak dalga dalga yayılacak" şeklinde açıklamada bulundu.