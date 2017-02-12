İrfan Değirmenci'nin referandumda "hayır" oyu vereceğini açıklamasının ardından Kanal D'nin işine son vermesine oyuncu Şevket Çoruh'tan tepki geldi

Kanal D'den yapılan açıklamada; "İrfan Değirmenci ile Günaydın" programını sunan İrfan Değirmenci'nin, referandumda "Hayır" oyu kullanacağını açıklamasından dolayı kovulduğu duyuruldu."Tarafsızlık ilkesi" bahanesiyle Değirmenci'nin kovulmasının ardından, Doğan Grubu'na büyük tepki gösterildi. Kamuoyunda "Evet" diyeceğini açıklayan Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin kovulmaması hatırlatıldı.Ancak gündemi sarsan bu haberin ardından İrfan Değirmenci'ye flaş bir destek geldi.Kanal D'nin senelerdir süren "Arka Sokaklar" dizisinin "Mesut Komiser" karakterini canlandıran Şevket Çoruh, Değirmenci'ye destek verdi.Twitter adresinden Değirmenci'ye yazan Şevket Çoruh, "Ben de 'hayır' diyorum beni de kovun" ifadelerini paylaştı.