MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum öncesinde gazetecilere röportaj verdi
MHP Lideri Bahçeli, önceki akşam partisini izleyen gazetecilerle bir yemekte buluştu. Laf döndü dolaştı Devlet Bahçeli'nin izlediği diziler ve beğendiği oyunculara geldi.
En beğendiği kadın oyuncunun Cesur ve Güzel dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Tuba Büyüküstün iyi bir oyuncuya benziyor" dedi. Bahçeli Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncularını da beğendiğini söyledi.
Sıkı bir Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz takipçisi olan Devlet Bahçeli, Cesur ve Güzel'i de takip ettiğini söyledi. Bahçeli, "İçeride dizisi revaçta ama o dizide çok şiddet var" dedi...
İşte Devlet Bahçeli'nin diziler ve oyuncularla ilgili o sözleri:
SABAHA KADAR KENDİ KENDİME TARTIŞIYORUM, TV'LER ONA CEVAP VERİYOR!
- Sabaha kadar kendi kendimle konuşuyorum dediniz ya... Canınız sıkıldığında ne yapıyorsunuz?
Kendi kendime tartışıyorum. TV’ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı izliyorum. ‘İçeride’ revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel’i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için.
DERBİ MAÇLARI İZLEMEK YERİNE AHMET ÇAKAR'I DİNLEMEK DAHA FAYDALI!
- Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini izlediniz mi?
Üç büyüklerin maçını seyretmek yerine Ahmet Çakar’ı dinlemek daha faydalı. (Gülüyor) Yerden yere vuruyor. Hem ağır sözler söylüyor hem de sizin görmediğinizi o bir otoriter hakem gözüyle görüyor. Tadı kaçtı ama...
TUBA BÜYÜKÜSTÜN İYİ BİR OYUNCUYA BENZİYOR!
- Dizilerde oyunculuğunu beğendiğiniz biri var mı?
Valla Cesur ve Güzel’deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz’da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar.
ABDÜLHAMİD DİZİSİ İÇİN NE DEDİ?..
- TRT’de Abdülhamid ile ilgili dizi yayınlanacakmış...
Torunu Sultan Hanım (Nilhan Osmanoğlu) oynamasın da... (Gülüyor)