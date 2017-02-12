MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum öncesinde gazetecilere röportaj verdi

MHP Lideri Bahçeli, önceki akşam partisini izleyen gazetecilerle bir yemekte buluştu. Laf döndü dolaştı Devlet Bahçeli'nin izlediği diziler ve beğendiği oyunculara geldi.En beğendiği kadın oyuncunun Cesur ve Güzel dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Tuba Büyüküstün iyi bir oyuncuya benziyor" dedi. Bahçeli Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncularını da beğendiğini söyledi.Sıkı bir Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz takipçisi olan Devlet Bahçeli, Cesur ve Güzel'i de takip ettiğini söyledi. Bahçeli, "İçeride dizisi revaçta ama o dizide çok şiddet var" dedi...Kendi kendime tartışıyorum. TV’ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı izliyorum. ‘İçeride’ revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel’i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için.Üç büyüklerin maçını seyretmek yerine Ahmet Çakar’ı dinlemek daha faydalı. (Gülüyor) Yerden yere vuruyor. Hem ağır sözler söylüyor hem de sizin görmediğinizi o bir otoriter hakem gözüyle görüyor. Tadı kaçtı ama...Valla Cesur ve Güzel’deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz’da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar.Torunu Sultan Hanım (Nilhan Osmanoğlu) oynamasın da... (Gülüyor)