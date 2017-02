Doğan Grubu’nun referandumda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladığı için kovduğu İrfan Değirmenci’ye bir destek de CHP’den geldi.

Doğan Grubu’nun referandumda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladığı için kovduğu İrfan Değirmenci’ye bir destek de CHP’den geldi. CHP Genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba, “Doğan Grubu’nun bizlere bu düşmanca tavrı hazindir” dedi.“Eşit koşullarda bir referandum süreci olmayacağının en net göstergesi "Hayır" diyenlere yönelen baskıların en somut sonucu dün yaşanmıştır. Başarılı haberci İrfan Değirmenci'nin, referandumda "Hayır" diyeceğini açıkladığı için Kanal D'deki görevine son verilmesi ve işten çıkarılması, iktidar tarafından yaratılan baskı ortamını göstermesi açısından bir örnek daha olmuştur. Toplumda "Hayır" diyenlere yönelik baskılar her geçen gün artarken, demokrasiyi yalnızca bir araç olarak görenler bu zihniyetlerini yansıtır şekilde, referandumun demokratik bir ortamda gerçekleşmemesi için her yolu denemektedir. İnsan haklarının, ifade ve düşünce özgürlüğünün, haberleşme hakkının ve basın özgürlüğünün derdest edildiği bir süreç içerisinde referanduma gidilmektedir. İktidar sahipleri sorumsuzca, yalnızca kendi koltuk ve ikballerini düşünerek bu ülkenin yurttaşlarının en az yarısını "Hayır" dedikleri için terörist ilan etmiştir. Meydanlarda milli irade diye caka satanlar, millet onların istediğini vermeyeceği için şuursuzca öfkelerini kusmakta ve milyonlarca insanımıza terör örgütleri ile kol kola olma suçlamasında bulunmaktadır. Bu gözü dönmüşlüğün nedeni kaybedeceklerini bilmeleridir. Bu millet, demokrasiyi yok etmek isteyenlere, bir tek adam düzeni kurmak isteyenlere ve milleti birbirine kırdıranlara karşı sinmeyecek ve "Hayır" diyecektir.Doğan Medya grubunun, bünyesinde açık açık "Evet" diyenlere karşı farklı, "Hayır" diyenlere karşı farklı tutumu oldukça dikkat çekicidir. Okuyucu ve izleyicilerinin çok büyük bir kısmı, bu ülkenin bir tek adamlığa teslim edilmesine "Hayır" diyecekken, Doğan grubunun bizlere bu düşmanca tavrı hazindir. Bu düşmanca tavır, kimin nerede durduğunun anlaşılması açısından önemli ve bizce bir o kadar da aydınlatıcıdır.İrfan Değirmenci'yi, içinde bulunduğumuz bu karanlık dönemde korkmadan gerçekleri haykırabildiği için gönülden kutluyoruz. Tarih her daim, kalemini ve vicdanını satanları değil, onuruyla dik duruş sergileyenleri yazmıştır ve yine böyle olacaktır. Bir kez daha karanlık kaybedecek, aydınlık kazanacaktır."