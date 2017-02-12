İrfan Değirmenci'nin referandumda 'hayır' oyu vereceğini açıklamasının ardından Kanal D'nin işine son vermesine Fatih Portakal da tepki gösterdi

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Doğan Medya Grubu'nun, "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla işine son verdiği İrfan Değirmenci ile ilgili olarak "'Hayır' değil de, 'Evet' deseydi aynı sonu yaşar mıydı?" dedi."Gerekçeyi 'tarafsızlık' diye sunmak akılla dalga geçmek gibi" diyen Portakal, "Ülke, üzerine sanal bir korku perdesi örtülmüş gibi. Sindirilmiş kesimler gık demekten çekinen yığınlar, sıra sana gelmeden..." ifadesini kullandı.İrfan Değirmenci, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifini eleştirerek referandumda "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamaların ardından Kanal D'den yapılan açıklamada, Değirmenci'nin Doğan Medya Grubu ile ilişiğinin kesildiği duyurulmuştu.