İrfan Değirmenci'nin 'hayır' diyeceğini açıklamasının ardından işinden olmasına bir tepki de rakibi İsmail Küçükkaya'dan geldi.

Başkanlık referandumunda 'Hayır' diyeceğini açıkladıktan sonra Kanal D'nin işten çıkardığı haber spikeri İrfan Değirmenci'ye bir destek de ekranlardaki rakibi İsmail Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya'dan geldi.Küçükkaya, Değirmenci'nin işini titiz yapan, çalışkan ve duyarlı bir televizyon habercisi olduğunu söyleyerek "Rakibim olması benim ayrıcalığımdı" dedi.Küçükkaya "Benim; -televizyonda, varsa bir başarım- bunda İrfan Değirmenci gibi başarılı bir rakibimin olmasının katkısı büyüktür. Üzüntülüyüm." diyerek duygularını ve desteğini paylaştı.