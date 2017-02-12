Oyuncu Berna Laçin, işten çıkarılan İrfan Değirmenci hakkında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu

Kanal D haber spikeri İrfan Değirmenci, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından referandumda vereceği kararı açıklayınca, Doğan Medya Grubu'nun tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle işinden çıkarıldı.Yaşanan bu gelişmenin ardından Değirmenci’ye yapılan uygulamanın adalet ilkeleriyle bağdaşmadığına inanan pek çok isim, sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Şevket Çoruh, yaşananlara ‘Beni de kovun’ diye tepki gösterirken bir başka oyuncu Berna Laçin, Doğan Medya Grubu'na ve Kanal D'ye çok daha sert bir gönderme yapmayı tercih etti.