Metni Büyüt Metni Küçült
13 Şubat 2017

Modacı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya rakip olacak!

şeyma subaşı, acun ılıcalı
Modacı Şeyma Subaşı, Instagram'dan "içinde 'ben olan' her şey olacak" dediği sitesinin tanıtımını yaptı
Modacı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya rakip olacak! TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi modacı Şeyma Subaşı, şu sıralar yeni bir internet sitesi yapmanın heycanını yaşıyor. Subaşı, Instagram hesabından, yeni açılacak sitesinin tanıtımını yaptı. Akıllara "Acun Ilıcalı'nın sitesine rakip mi olacak" sorusu geldi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SİTESİ ÇOK KAPSAMLI OLACAK
Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni sitesinin tanımını yaptı. Subaşı, "Moda-güzellik- seyahat- müzik- festival- spor- yemek- çocuk, icinde 'ben olan' her şey olacak"dedi.

Bu kategorideki diğer kayıtlarımız

 