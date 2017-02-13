Modacı Şeyma Subaşı, Instagram'dan "içinde 'ben olan' her şey olacak" dediği sitesinin tanıtımını yaptı
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi modacı Şeyma Subaşı, şu sıralar yeni bir internet sitesi yapmanın heycanını yaşıyor. Subaşı, Instagram hesabından, yeni açılacak sitesinin tanıtımını yaptı. Akıllara "Acun Ilıcalı'nın sitesine rakip mi olacak" sorusu geldi.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN SİTESİ ÇOK KAPSAMLI OLACAK
Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni sitesinin tanımını yaptı. Subaşı, "Moda-güzellik- seyahat- müzik- festival- spor- yemek- çocuk, icinde 'ben olan' her şey olacak"dedi.