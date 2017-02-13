Yeni sızan bir Samsung Galaxy S8 kılıfı görüntülerinde ekran çerçevesinin inceldiği ve ön taraftaki home düğmesinin kaldırıldığı gözlendi

Yeni sızan bir Samsung Galaxy S8 kılıfı, bize yeni bir şey söylemese de, önceki dedikoduları güçlendirdi. Kılıfın görüntülerinde ekran çerçevesinin inceldiği ve ön taraftaki home düğmesinin kaldırıldığı gözleniyor.Görüntüler, home düğmesinin arka yüze taşınması ve ekran çerçevesinin incelmesiyle Galaxy S8'in ekran alanının iyice genişlediğini gösteriyor. Telefonun arkasına baktığımızda kamerayı, LED flaşı, kalp ritmi sensörünü ve home düğmesini/parmak izi sensörünü görebiliyoruz.Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın 29 Mart'ta tanıtılması bekleniyor ancak telefonun büyük sürümünün destek sayfası, çok daha önceden yayınlandı. SM-G955FD model adıyla Samsung'un Hintçe web sayfasında listelenen cihaz, Galaxy S8 Plus'ın çift SIM kartlı modeli olacak. Bu modelin 6,2 inç'lik Super AMOLED ekran, QHD çözünürlük, Exynos 8895 veya Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, microSD kart slotu, USB Type C portu, iris ve parmak izi tarayıcısıyla gelmesi bekleniyor.(chip.com.tr)