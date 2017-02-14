İrfan Değirmenci'nin "hayır" açıklaması nedeniyle Doğan Medya'dan kovulması büyük tartışma yaratmıştı

Hürriyet gazetesi, Tolga Tanış'ın yerine Washington Temsilciliği'ne getirdiği Cansu Çamlıbel'in Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'la yaptığı söyleşiyi yayımlamadı.T24'ün aldığı bilgiye göre, Orhan Pamuk, pazartesi günü yayımlanması planlanan, ancak sansüre uğrayan söyleşide, anayasa değişikliğine karşı düşüncelerini anlatarak, referandum için "hayır" görüşünü dile getirdi. Kanal D spikeri İrfan Değirmenci'nin "hayır" açıklaması nedeniyle Doğan Medya Grubu'nda atılmasının büyük bir tartışma yarattığı sırada gazete içinde yapılan değerlendirme Orhan Pamuk'un Hürriyet'e verdiği söyleşinin yayımlanmamasına karar verildi.Kararın ardından Hürriyet'te her hafta başında 'Yüz Yüze Pazartesi' başlığıyla yayımlanan Cansu Çamlıbel'in söyleşi sayfası bu hafta yayına giremedi.