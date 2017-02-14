Didem Soydan'ın kendisini ve kız kardeşini yetiştiren büyükbabası hayatını kaybetti.

Güzel model, üzüntüsünü Instagram hesabından sevenleri ile paylaştı.Cenaze için Edirne’ye giden Soydan, acı haberi; “İkinci kez babasız kaldım. Beni ve kız kardeşimi okutan,büyüten canım büyükbabam. Şerefli,vicdanlı ölene kadar bir kişi ile tek bir münakaşası olmadan yaşayabilmenin mümkün olabileceğini, tertemiz bir hayatın mümkün olduğunu gösterdin ailemize. Okuttuğu öğrencileri, eğitimde omuz omuza olduğu öğretmen arkadaşlarına kadar kendi gibi bütün güzel insanlar bizimleydi… Ne mutlu mis gibi bir yaşam… Canım büyükbabam ‘doğduğum köye gömün demişti’ geldik Edirne’ye… Bana bıraktığın miras ve gurur… Ölene kadar ödeyemem borcumu. Işıklar içinde uyu” notu ile duyurdu.