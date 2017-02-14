Şarkıcı Bengü, Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güldürdü

Hayatında bir sevgili istediğinde dair yaptığı dobra açıklamalarla dikkat çeken Bengü, bu 14 Şubat’ı da sevgilisi olmadan geçirmenin yaşattığı duyguları yaptığı bir paylaşımda gösterdi.‘Yalnızlar Rıhtımı’ başlığı altında büyük bir üzüntü içinde ağlarken çekilmiş mizansen bir fotoğrafını paylaşan Bengü bu esprili fotoğrafın altına da, ‘Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun’ notunu düştü.Bengü, geride bıraktığımız hafta Rumelihisarı’nda bir balıkçıdan çıkarken görüntülenmiş ve görüntü alan muhabirlere, “Yine 14 Şubat geliyor ve ben yine yalnızım. 1 hafta kaldı Sevgililer Günü'ne. Bu kadar kısa sürede birini bulamayacağım gibi gözüküyor” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.