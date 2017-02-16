Aleyna Tilki, Tarkan'dan sonra bir ilki başardı. Genç şarkıcı mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu.

Aleyna Tilki, Tarkan'dan sonra bir ilki başardı. Genç şarkıcının "Cevapsız Çınlama" şarkısının Amerika'da club'larda çalınmaya başladı.Instagram hesabı kapatılan Aleyna Tilki, paylaşımlarını Twitter hesabından yapıyor. Genç şarkıcı, Türkiye'de 210 milyonluk rakamla en çok dinlenen eser olan "Cevapsız Çınlama" şarkısının Amerika'da club'larda çalınmaya başladığını söyledi.Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutluluğunu "Amerika'da 16Milyon tıklanmışız.Tarkan'dan sonra ilk defa Amerika'daki clublerde çalan Türk pop şarkısı!" sözleriyle ifade etti.