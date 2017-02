Dünyanın en güzel top modellerinden biri olan Adriana Lima, oyuncu Melisa Şenolsun ile ringe çıkıp boks antrenmanı yaptı. Ancak Lima bu sırada görüntü alınmasını engelledi

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinin başında gelen New York Moda Haftası'na defileleri izlemek için katılan Melisa Şenolsun, Adriana Lima ile de bir araya gelerek eğlenceli dakikalar yaşadı.Maybelline New York'un iki güzel marka elçisi, New York'ta boks ringinde buluştu. Dünyanın en önemli markalarının defilelerine boks yaparak hazırlanan Adriana Lima ve Şenolsun, boks yaparken birbirinden renkli pozlar verdi.New York Moda Haftası'nda Türkiye'yi temsil eden ve Adriana Lima ile bir araya gelen Melisa Şenolsun; "Modanın kalbinin attığı yerdeydim ve gerçekten de bu inanılmaz bir histi. Dünyaca ünlü tasarımcıların yer aldığı defilelerde ve sahne arkasında o heyecanı birebir yaşayabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Adriana Lima ile bir araya geldiğim dakikaları da hiçbir zaman unutmayacağım. Uzun zamandır boks yapan Adriana Lima ile ringde buluşmak inanılmazdı. Ondan birkaç hareket öğrendiğimi de söyleyebilirim. Beraber boks yaptık ve kısa bir sohbet ettik" dedi.