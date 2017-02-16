Rihanna, dünya çapında 213.2 milyon albüm ve single satarak, rock and roll’un efsanesi Elvis Presley’i geçti ve tüm zamanların en fazla satış yapan solo sanatçısı oldu
ABD'li şarkıcı Rihanna’nın son çıkardığı ANTI isimli albümünde yer alan şarkılarıyla büyük bir başarı elde etti.
28 yaşındaki yıldız tüm zamanların en fazla satış yapan solo sanatçısı oldu.
ELVİS'İN REKORUNU KIRDI
Şuana kadar çıkardığı 213.2 milyon albüm ve single satan Rihanna, efsanevi şarkıcı Elvis Presley’in 211.5 milyonluk rekorunu kırdı.
ÖDÜL ALMIŞTI AMA...
Son olarak Grammy Ödül törenine damga vuran Adele'in toplam albüm ve single satışı şimdilik 99.7 milyon.