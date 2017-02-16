Jennifer Lopez, Sevgililer Günü'ne özel giydiği kıyafeti kalça pozuyla Instagram'dan takipçileriyle paylaştı
Güzel kalçalarıyla poz vermekten sakınmayan Jennifer Lopez, Sevgililer Günü'ne özel giydiği kıyafeti Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine gösterdi. Lopez paylaşımında yine kalçalarını ön plana çıkararak poz verdi.
"SEVGİLİLER GÜNÜ KIYAFETİ"
Giydiği bordo kadifemsi bir elbiseyle poz veren Lopez, fotoğrafını Instagram hesabından İngilizce "Valentine's day outfit" yani "Sevgililer günü kıyafeti" notuyla paylaştı.