Jennifer Lopez, Sevgililer Günü'ne özel giydiği kıyafeti kalça pozuyla Instagram'dan takipçileriyle paylaştı

Güzel kalçalarıyla poz vermekten sakınmayan Jennifer Lopez, Sevgililer Günü'ne özel giydiği kıyafeti Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine gösterdi. Lopez paylaşımında yine kalçalarını ön plana çıkararak poz verdi.Giydiği bordo kadifemsi bir elbiseyle poz veren Lopez, fotoğrafını Instagram hesabından İngilizce "Valentine's day outfit" yani "Sevgililer günü kıyafeti" notuyla paylaştı.