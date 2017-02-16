İngiliz oyuncu Sienna Rose Miller, Berlin Film Festivali'nde kameraların önünde göğüslerini düzeltti
İngiliz oyuncu Sienna Rose Miller, " Berlin Film Festivali" katıldı. Gecede şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Miller, kıyafetinin azizliğine uğradı.
KAMERALAR ÖNÜNDE GÖSĞÜSLERİNİ DÜZELTTİ
İçine sütyen giymeden kıyafetini giyinen Miller'in kıyafeti, kırmızı halıda yürürken aşağı çekti. Göğüslerinin açılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Miller, kameraların önünde arkasını dönüp elbisesini yukarı çekerek, göğslerini düzeltti.
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