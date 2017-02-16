Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli eleştirilmesine yönelik en güzel cevap Altuğ'dan geldi. Paylaştığı video ile adeta "aşk engel tanımaz" dedi

9 yıldır birlikte olan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un evliliklerinden bir de 'Su' adında çocukları oldu. Mutlu birlikteliğe rağmen 42 yaşındaki Altuğ, 33 yaşındaki Atacan ile arasındaki 9 yaş farkından dolayı eleştiriler hiç durulmadı. Altuğ bu eleştirilere en güzel cevabı Instagram'dan video paylaşarak verdi.Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkından dolayı evlendikleri günden itibaren eleştirilmişti. Altuğ Instagram'dan aşkın aradaki boy, kilo, yaş ile bir ilgisi olmadığına dair video paylaşarak en güzel cevabı verdi.