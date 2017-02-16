RS FM, son olarak deneyimli gazeteci Zafer Arapkirli’yle anlaştı

Küresel bir medya kuruluşu olan Sputnik’in Türkiye’deki radyo yayın partneri RS FM (Radyo Sputnik) çok sesli yayıncılığa hız kesmeden devam ediyor. RS FM, son olarak deneyimli gazeteci Zafer Arapkirli’yle anlaştı.Gazeteciliğin duayen ismi Zafer Arapkirli, yeniden mikrofon başına geçiyor! Arapkirli, 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren, her sabah 07.00’de ‘SEYR – Ü SABAH’la, Uluslararası Haber Ajansı Sputnik’in Türkiye’deki yayın partnerİ, ‘çok sesli haber radyosu’ RS FM’de olacak.Zafer Arapkirli’nin 1990’da BBC’de başlayan radyo macerası, yıllar sonra RS FM’de devam edecek. Sabah programı deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan deneyimli gazeteci, 2 saat boyunca, güne damga vuran gelişmeleri, gazetelerin manşetlerini ve köşe yazarlarını, Türkiye’deki dinleyicilere, ‘çok sesli’ bir formatta sunacak. Canlı telefon bağlantılarının, özel konukların da katılacağı program, sabah kuşağında Türkiye’ye farklı bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.