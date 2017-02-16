Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Katar medya devi beIN Sports, 2 isimle yollarını ayırdı

Katarlı medya devi beIN MEDIA tarafından satın alındıktan sonra yeni bir yapılanma sürecine giren beIN Sports'ta değişim yavaş yavaş hızlandı. 2017'ye girerken İsmail Şenol, Gökmen Özdemir gibi isimleri kadrosuna katan beIN Sports'ta ayrılıklar da başladı.Lig TV'nin kuruluşundan beri kurumda olan programlar müdürü Murat Açıkgözoğlu genel baskılar üzerine emekliye ayrılmaya karar vermiş ve önceki gün arkadaşları ile vedalaşarak ayrılmıştı.Açıkgözoğlu'nun ardından Pınar Argun da emekliliğini istedi ve avukatı aracılığı ile durumu yönetime bildirdi. Katarlı yeni patronajın, Mehmet Özkan'la çalışmak istemediği ve yönetici pozisyonundaki bu ismin de vedalaştığı öğrenildi.