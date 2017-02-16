Referandumda 'Hayır' oyunu kullanacağını açıkladıktan sonra işinden çıkartılan İrfan Değirmenci'den işle ilgili paylaşım geldi

Geride bıraktığımız hafta sonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yüzünden işinden kovulan İrfan Değirmenci’nin adı Fox TV ile anılıyordu.Referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağına dair hesabından paylaşımlar yaptığı için işinden çıkarılan Değirmenci’ye özellikle sosyal medyadan destek yağdı.Şevket Çoruh gibi bazı ünlü isimlerin de destek verdiği İrfan Değirmenci, olay olduğundan bu yana hesabından yaptığı paylaşımlarla hakkında yapılan haberleri de kimi zaman düzeltiyor.Son olarak Değirmenci’nin adı Fox TV ile anılmıştı. Ancak başarılı sunucu bu iddiaların daha da büyüyüp gitmesine izin vermedi ve hesabından yaptığı paylaşımla bu haberi yalanladı.