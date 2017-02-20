Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili Müjdat Gezen'den açıklama geldi

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili sanatçı Müjdat Gezen de açıklama yaptı. Gezen, "Yangınlar, alevler bizim içimizdeki alevleri söndürümez. İçimizde ateş farlı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi. Ona bir şey olmuyor. Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu, 26 yıldır... Burada adı geçen gazete ve Burhan Kuzu böyle bir fiştik atıyor. Yine Akit gazetesi bundan 2-3 yıl önce bana böyle bir şey yaptığında koruma istemiştim. Emniyet vermemişti. Akit'in yaptığı son haberden sonra emniyetten bana telefon geldi 'koruma ister misiniz' diye. Okula eve ve tiyatroya koruma teklifini kabul ettim" dedi.Gezen, "Okulun dışındaki tahta parçaları yandı. Ama okulun koruyucusu ona engel oldu. Okulumuza bir şey olmadı. Dersler şu an devam ediyor. Terör polisi görüntüleri izledi. Bu terör suçuna giriyor. Hiçbir şey olacağı da yok. Avukatımız Akit gazetesine ve Burhan Kuzu'ya davayı açmıştı" şeklinde konuştu. Gezen, 'Bu bizim hayır oyu vermemize engel olamaz' diye konuştu.Avukat Celal Ülgen ise uzun zamandır sadece kendi üzerlerinde değil, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya çalışan herkesin üzerinde büyük bir baskı olduğunu, bu baskıları en yoğun yaşayanlardan birinin de Müjdat Gezen olduğunu söyledi.Yangını söndürmek isteyen özel güvenlik görevlisi Mahmut Aksu saat 01.20'de bir ses duyarak kapıya çıktığında yangını gördüğünü, dışarı çıkınca paçalarının tutuştuğunu, bahçe hortumuyla yangına müdahale ederken polis ve itfaiyeye haber verdiğini anlattı.Sanatçı Şevket Çoruh ise "Okulumuz 26 senedir açık. Ben ve arkadaşlarım buradan mezun olduk. Türkiye'de sanata, kültüre katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aramızdan darbe girişimine kalkışan kimse olmadı. İşimizi severek yapıyoruz. Bu okul, 7 tane öğrenciye miras olarak bırakılmıştır. Biz bu mirasın bekçileriyiz. Bu saldırıyı hep beraber kınıyoruz" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasını kınayarak, "Müjdat Gezen Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.