Sabancı Holding’in ardından Doğan Holding’de de CEO değişimi yaşandı.

Soner Gedik, Doğan Şirketler Grubu Holding'deki yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla sahip olduğu icra kurulu başkanlığı dahil tüm görevlerinden istifa etti.2016’nın ocak ayında Yahya Üzdiyen’in yerine Doğan Holding CEO’su olan Soner Gedik, 1 yıl görevde kaldı. Doğan Holding, bugün itibariyle Gedik’in yerine Yağmur Şatana’yı CEO olarak atadı.Doğan Şirketler Grubu Holding, Soner Gedik'in şirketin yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla sahip olduğu icra kurulu başkanlığı dahil tüm görevlerinden istifa ettiğini ve yerine bugün itibarıyla Yağmur Şatana'nın görevlendirilmesine karar verildiğini bildirdi.Doğan Şirketler Grubu Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin bugünkü toplantısında, Soner Gedik'in şirketin yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla sahip olduğu icra kurulu başkanlığı dahil tüm görevlerinden istifa ettiği ve yerine bugünden geçerli olmak üzere Yağmur Şatana'nın şirketin yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve icra kurulu başkan vekili olarak görevlendirilmesine karar verildiği kaydedildi.Açıklamada, "Yağmur Şatana'nın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır." ifadesine yer verildi.