Son zamanların en çok tartışılan konularından olan evlilik programlarına bir yenisi daha eklendi

Son günlerde evlilik programlarının yayından kaldırılması, hatta programı yapanların cezalandırılması isteniyordu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu programlara bir yılda 11 milyon TL'nin üstünde ceza verdi.Ancak öyle anlaşılıyor ki yeni bir girişim daha var.TRT 1 bugün başlayacak bir program duyurdu. Adı: Bir Yastıkta KocayalımProgram boşanmaları azaltmayı hedeflediğini açıklarken, programda bir aile danışmanı boşanmaya çözüm arayacak.