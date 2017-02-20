Eşi Brad Pitt'le boşanma aşamasında olan Angelina Jolie, içinde bulunduğu süreçle ilgili, "Biz hep bir aile olarak kalmaya devam edeceğiz" dedi
Eşi Brad Pitt'le boşanma evresinde olan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, içinde bulunduğu boşanma sürecinde yaşadıklarını İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye anlattı.
"BÜTÜN AİLEM ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİ"
Jolie içinde bulunduğu durumla ilgili "Pek çok insan kendini bu durumda buluyor. Bütün ailem zor bir dönemden geçti..." dedi.
"AİLE OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Sözlerine devam eden Jolie , "Ben çocuklarıma, çocuklarımıza odaklanıyorum. Biz hep bir aile olarak kalmaya devam edeceğiz ve ben de bu sayede başa çıkabiliyorum." dedi.
"YAŞADIKLARIMIZ BİZİ DAHA GÜÇLÜ KILACAK"
Jolie, sözlerini "Yaşadıklarımızın bizi daha güçlü ve yakın kılacağından emin olarak başa çıkıyorum." diyerek sona erdirdi.