Eşi Brad Pitt'le boşanma aşamasında olan Angelina Jolie, içinde bulunduğu süreçle ilgili, "Biz hep bir aile olarak kalmaya devam edeceğiz" dedi

Eşi Brad Pitt'le boşanma evresinde olan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, içinde bulunduğu boşanma sürecinde yaşadıklarını İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye anlattı.Jolie içinde bulunduğu durumla ilgili "Pek çok insan kendini bu durumda buluyor. Bütün ailem zor bir dönemden geçti..." dedi.Sözlerine devam eden Jolie , "Ben çocuklarıma, çocuklarımıza odaklanıyorum. Biz hep bir aile olarak kalmaya devam edeceğiz ve ben de bu sayede başa çıkabiliyorum." dedi.Jolie, sözlerini "Yaşadıklarımızın bizi daha güçlü ve yakın kılacağından emin olarak başa çıkıyorum." diyerek sona erdirdi.