Gülben Ergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, hayranlarının beklediği "Esasen" şarkısı için çekilen klibin, yayına hazır olduğu müjdesini verdi
Gülben Ergen Instagram hesabından, yeni şarkısı "Esasen" için çekilen klibinden alıntıladığı bir görüntüsünü paylaştı.
HAYRANLARINA MÜJDEYİ VERDİ
Ergen, paylaşımına eklediği, "Seni unuttu unutuyor... Derken uyanıyor... Hala benim sanıyor #esasen klibimiz yarın sizde" notuyla hayranlarına, yeni şarkısının klibinin yayına hazır olduğu müjdesini verdi.