Ünlü Rus model Irina Shayk, yakın arkadaşı fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü "Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı" sözleriyle Instagram'dan kutladı

Ünlü Rus model Irina Shayk, yakın arkadaşı fotoğrafçı Mert Alaş'ın siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak doğum gününü kutladı. Shayk'ın paylaşımına eklediği notta yer alan, "Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı" ifadeleri dikkat çekti.İşte Irina Shayk'ın paylaşımına eklediği not:Bu özel insana mutlu yıllar. O sadece benim için en iyi açıları bilmekle kalmaz aynı zamanda "arkadaş" diyebileceğim çok özel biri. Eğlenceli ve yetenekli. Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı...