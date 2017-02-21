ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in aktris nişanlısının oynadığı cesur sahneler büyük yankı uyandırdı

ABD'de Trump kabinesinin yeni Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in nişanlısı Louise Linton'ın oynadığı son filmin görüntüleri uluslararası basında manşetlere taşındı.İskoç asıllı aktris Louise Linton'ın, son filmi Intruder'da (Davetsiz Misafir) rol aldığı cesur sahnelerden kareler, başta İngiliz gazetesi Daily Mail olmak üzere, birçok gazetede yer aldı.ABD'de geçen Haziran vizyona giren filmde, 35 yaşındaki aktrisin yanı sıra ünlü şarkıcı Moby de rol alıyor. Daily Mail, Moby'nin Trump karşıtı açıklamalarıyla tanındığını hatırlattı.Yaklaşık 400 milyon dolarlık servetiyle ABD'de hazine bakanlığına getirilen en zengin isim olarak tarihe geçen eski bankacı ve film yapımcısı Mnuchin, geçen hafta Beyaz Saray'da yemin ederek resmen görevine başlamıştı.Mnuchin'in, Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump huzurunda yemin ettiği törende, Louise Linton da nişanlısını yalnız bırakmamıştı