Nazi lideri Adolf Hitler'in kullandığı telefon ABD'de 243 bin dolara satıldı

2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi lideri Adolf Hitler'in kullandığı telefon bu hafta ABD'deki açık arttırmada 243 bin dolara alıcı buldu.Adı açıklanmayan bir alıcı tarafından satın alınan, Hitler'in adının işlendiği kırmızı telefon 1945'te sığınağında bulunmuştu. Telefon, Almanya'nın teslim olmasından kısa bir süre sonra Sovyet askerleri tarafından İngiliz subay Ralph Rayner'a hediye olarak verilmişti.Müzayede şirketinden Bill Panagopulos, telefonu "kitle imha silahı olarak nitelemiş ve Hitler'in bu telefondan verdiği emirlerin savaş sırasında birçok insanın hayatına kaybetmesine neden olduğunu söylemişti.