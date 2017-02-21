Etiler'de halen görevde olan bir generalin kızı tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından saldırganın ifadesi alındı. Alçı şikayetçi olacak

Yaşadığı olayla ilgili açıklamada bulunan Nagehan Alçı, kahve almak için kafeye girdiği sırada önündeki kadının kendisini görünce bir anda bağırmaya başladığını belirterek şunları söyledi:"Şerefsiz, terbiyesiz, senden nefret ediyorum, çocukların gün yüzü görmesin gibi bir sürü şey söylüyordu. Çığlık çığlığa bağırıyordu. Hiç cevap vermedim. Daha da üzerime gelmeye başladı. 'Sizinle muhatap olmuyorum, nefret suçu işliyorsunuz' dedim. Bunun üzerine 'Hadi ne kadar polis varsa çağır, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Çok yüksek sesle bağırıyordu. Bütün herkes bize bakıyordu. Ben dışarı çıkmak için kapıya yöneldiğimde 'Defol korkak, kaçıyor musun?' diye bağırmaya devam etti. Polis korumam kapının dışındaydı. O geldi, kadının kimlik bilgilerini aldı. Daha sonra karakolda ifade verip kendisinden şikayetçi oldum. Burada çok açık hakaret ve nefret suçu var."Etiler Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Nazlı Işıldak'ın Tuğgeneral Fahri Işıldak'ın kızı olduğunu öğrendiğini de belirten Alçı, "O kadar kendilerini hala bu ülkenin sahibi zannediyorlar ki. Kendisi otoriteymiş gibi hakaret ediyor, küfür ediyor. Otorite kokusu yok, devleti tanımıyor. Biz bu insanların haksız davalarla, kumpas davalarla mağduriyetlerine kaç yıldır sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar ise ellerinde güç olsa bizi idam edecekler. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.