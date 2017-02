Nike Women'ın 'Bizi böyle bilin' sloganı ile öne çıkan son reklamı, sosyal medyanın en çok paylaşılan videolarından oldu.

Nike Women yeni reklamıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Kadınların hayatın içerisindeki varlığına vurgu yapan ve spordaki ‘gücünü’ yansıtan reklam, büyük beğeni topladı.Nike, Beyonce’un Who Run The World şarkısıyla kadınlara bir çağrıda bulunuyor: Kendinize ve yeteneklerinize inanın. Reklam, her zaman güzel görünmek zorunda olmak, narin olmak, sessizce bir kenarda oturmak, altın ve gösterişi sevmek, elinin hamuruyla her işe karışmamak gibi toplumda kadınlar üzerine yüklenmiş birçok klişeyi yıkmasıyla herkesin beğenisini topladı. Reklamın en çok dikkat çeken repliği ise kadının herkesin içerisinde gülmesini ayıp karşılayan zihniyete gönderme yaptığı kısmı oldu.