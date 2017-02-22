Manken Şenay Akay, 2 eski yapımcıya taciz davası açmıştı. İfade veren Akay, "beni kapattıkları oda da 6 erkek vardı" diyerek korkunç anları anlattı

Manken Şenay Akay, taciz davası açtığı iki eski yapımcısı hakkında ifade verdi. Akay, "Beni kapattıkları odada altı erkek vardı" dedi.Ünlü manken Şenay Akay ile bir dönem sunuculuğunu yaptığı programın yapımcıları arasındaki dava sürüyor. Geçtiğimiz günlerde görülen davada mahkeme ünlü mankeni dinledi. Akay, olayı şöyle anlattı: "A.S. kendisini darp ettiğimi söylüyor ama bu mümkün değil. Ben tacize uğradım, küfür etti"Akay, şöyle devam etti: "Para yüzünden tartıştığım yapım ekibinden T.S. kapıyı kilitledi. Bana küfür etti. Kardeşi ise beni dudağımdan öpmeye kalktı, ardından darp etti. Ben altı erkeğin bulunduğu bir odadaydım. Orada bir erkeği darp etmem mümkün değil. Psikolojim bozuldu."İddiaya göre Şenay Akay, bir TV kanalında sunduğu programdan parasını alamadı. Bunun üzerine yapım şirketinden iki görevli ile tartıştı. Ardından Akay, "Tacize uğradım, darp edildim" diye şikayetçi oldu. Yapım şirketinden iki kişi ise Akay'ın kendilerini darp edip tehdit ettiğini söyleyerek davacı oldu. (Sabah)